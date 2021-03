Santa Bárbara anuncia ampliação de leitos de UTI

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, anunciou a ampliação de leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) na rede municipal de Saúde. Entraram em funcionamento mais 8 leitos de UTI – todos implantados no Hospital Santa Bárbara | Santa Casa de Misericórdia.

São instalados mais 3 leitos específicos para o atendimento de pacientes com Covid-19 e mais 5 leitos convencionais para o atendimento de pacientes com outros tipos de doenças e necessidades.



Com isso, Santa Bárbara d’Oeste passa a contar com 51 leitos com respiradores, sendo 23 leitos públicos de UTI Covid-19 no Hospital Santa Bárbara, 15 leitos públicos de UTI convencional, também no Hospital Santa Bárbara, 13 leitos semi-intensivos no Hospital de Campanha, além de outros 37 leitos clínicos, sem respiradores, também no Hospital de Campanha.

Há ainda os leitos da rede particular, que também atendem cidadãos barbarenses – estes que dispõem de planos de saúde.

“Os 15 leitos de UTI convencionais são o dobro do que Santa Bárbara d’Oeste tinha em 2013, por exemplo. Em apenas 60 dias de governo aumentamos em 50% o número de leitos de UTI convencionais. Isso demonstra que o nosso foco continua sendo em proporcionar o melhor ao cidadão e ao Município”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.

Ainda de acordo com o chefe do Executivo, Santa Bárbara d’Oeste é um dos poucos municípios a manter a estrutura do Hospital de Campanha para o enfrentamento do Coronavírus, ampliando ainda o número de leitos de UTI Covid. “No início do nosso governo já instalamos mais 3 novos leitos de UTI Covid no Hospital Santa Bárbara. Também temos o pedido já protocolado para que o Hospital de Campanha receba mais 20 leitos de UTI Covid e 20 leitos sem respiradores”, concluiu o prefeito.