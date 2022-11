Santa Bárbara anuncia modernização do Teatro Municipal “Manoel Lyra”

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste publica nesta quinta-feira (24) o edital de licitação para a remodelação da fachada, ampliação do hall de entrada do Teatro Municipal “Manoel Lyra” e demais intervenções previstas na sede da Secretaria de Cultura e Turismo. O investimento será de R$ 2,2 milhões, entre recursos próprios e do Governo do Estado de São Paulo, e a previsão de duração da obra é de 12 meses.

Entre os serviços previstos estão a remodelação de toda a fachada, reforma dos sanitários públicos, localizados no hall de entrada, reforma do café, ampliação e reforma de todo o hall de entrada, com novo piso, iluminação e decoração, troca da cobertura, troca de todo o piso externo, inclusive do passeio público e novo paisagismo, reforma de todo o pavimento superior, onde encontra-se instalada a Secretaria de Cultura e Turismo e pintura do prédio.

“As intervenções realizadas no Teatro têm o objetivo de oferecer maior conforto ao público que acessará uma das principais sala de espetáculos de toda a região. Pelo nosso teatro já passaram grandes artistas do Brasil e do Mundo, além de grandes talentos de Santa Bárbara d’Oeste, que por meio de seu trabalho, levam alegria e o melhor da Cultura. Em Santa Bárbara valorizamos a arte e a nossa história”, disse o prefeito Rafael Piovezan.

“A remodelação da fachada e ampliação do hall de entrada garantirão que o Teatro Municipal Manoel Lyra ofereça mais conforto ao público que acessará a sala de espetáculos. A identidade da pele de vidro será preservada, porém, ampliada e espelhada para viabilizar a expansão do ambiente de espera, além de incorporar um conceito mais moderno e arrojado à fachada, que também receberá pontos LED para valorizar a arquitetura do equipamento. A substituição do telhado pelo sistema telhas termoacústicas preservará a ótima capacidade sonora do Teatro. Agradeço o empenho do deputado estadual Ataíde Taruel, da Acisb e do CMEC pelo apoio para a execução deste projeto”, complementou o secretário de Cultura e Turismo, Evandro Felix.

Anteriormente, em 2021, a Prefeitura executou a reforma interna da sala de espetáculos, que ganhou modelo de poltrona mais confortável, com assento mais alto e um encosto fixo, como nova cor, preta; além de atender um Plano de Acessibilidade, oferecendo poltronas para obesos, bem como para pessoas com mobilidade reduzida e espaços para cadeirantes com acompanhantes. Foram instaladas 584 novas poltronas na ocasião.

Além disso, o piso do palco do Teatro foi substituído por assoalho com sistema de amortecimento que oportuniza uma melhor experiência aos artistas, especialmente da dança. Além das substituições das poltronas e carpete, o local também acaba de receber a substituição de parte do forro lambril e é preparada a higienização completa das paredes internas.