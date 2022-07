Santa Bárbara confirma primeiro caso da varíola dos macacos na cidade

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Santa Bárbara d’Oeste confirmou o primeiro caso de contaminação pela Monkeypox, conhecida popularmente como varíola dos macacos.

A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da prefeitura ao Portal de Americana, nesta segunda-feira(18).

De acordo com informações da secretaria de Saúde, o infectado é um homem de 30 anos que foi atendido no Amdic (Ambulatório Médico de Doenças Infectocontagiosas).

O homem foi diagnosticado após exame, foi medicado e passa bem. Ele está sendo acompanhado pela Vigilância Epidemiológica.

Sobre a doença

A varíola dos macacos é transmitida pelo vírus monkeypox, que pertence ao gênero orthopoxvirus. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) o período de incubação da varíola dos macacos pode variar de cinco a 21 dias. O nome monkeypox se origina da descoberta inicial do vírus em macacos em um laboratório dinamarquês em 1958. O primeiro caso humano foi identificado em uma criança na República Democrática do Congo em 1970. A transmissão ocorre por contato próximo com lesões, fluidos corporais, gotículas respiratórias e materiais contaminados, como roupas de cama. E, segundo o órgão de saúde, o contato próximo com pessoas infectadas ou materiais contaminados deve ser evitado. Luvas e outras roupas e equipamentos de proteção individual devem ser usados ​​ao cuidar dos doentes, seja em uma unidade de saúde ou em casa.

Os principais sintomas da varíola dos macacos são pústulas (bolhas) na pele de forma aguda e inexplicável. Se este quadro for acompanhado por dor de cabeça, febre acima, linfonodos, dores musculares e no corpo, dor nas costas e fraqueza profunda.