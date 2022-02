Santa Bárbara registra menor número de roubos nos últimos 20 anos

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Município de Santa Bárbara d’Oeste apresentou em 2021 o menor número de roubos nos últimos 20 anos. Os dados são oficiais e constam nas estatísticas da Secretaria de Segurança Pública (SSP), órgão vinculado ao Governo do Estado de São Paulo.

No ano passado foram registradas 239 ocorrências do tipo, menor número desde o ano de 2001, quando foram registradas 731 ocorrências.

A análise dos dados da SSP aponta ainda quedas de 11% no número de roubos e de 17% no número de furtos e roubos de veículos no ano de 2021 – em comparação a 2020.

“Esta é uma notícia muito importante e histórica para Santa Bárbara d’Oeste. É uma conquista construída com muita seriedade, com comprometimento e com uma política pública eficaz que reúne os esforços da Guarda Municipal, da Polícia Militar e da Polícia Civil. Tudo isso é feito com a integração de serviços, com a oferta de ferramentas e subsídios, com o objetivo de proporcionarmos a Segurança Pública ao cidadão barbarense. Vivemos hoje uma situação melhor do que há 20 anos, sendo que neste período a nossa cidade cresceu de uma maneira muito significativa. E, graças a todo o trabalho realizado nos últimos anos, somos hoje a cidade mais segura do Estado de São Paulo, oferecendo ainda as melhores condições para o Desenvolvimento Econômico e Social, também com bons índices na Educação e na Saúde”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.

Santa Bárbara: a cidade mais segura do Estado de São Paulo

Segundo o Instituto Sou da Paz, Santa Bárbara é atualmente a cidade mais segura do Estado de São Paulo. No ranking que avalia 141 cidades com mais de 50 mil habitantes, Santa Bárbara d’Oeste aparece na 1ª posição (estudo do IECV – Índice de Exposição aos Crimes Violentos 2020, produzido a partir de dados públicos oficiais de Segurança Pública no Estado de São Paulo).

O IECV é calculado a partir da média ponderada de três subíndices: crimes letais (homicídio e latrocínio), crimes contra a dignidade sexual (estupro) e crimes contra o patrimônio (roubo – outros, roubo de veículo e roubo de carga).