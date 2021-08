São Lucas registra pior situação e está com 100% dos leitos de UTI para covid ocupados

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Hospital São Lucas, possui a pior taxa e registra 100% de ocupação nos leitos com respiradores (de 14 no total, 14 ocupados) e 31,25% sem respiradores (de 16 no total, 7 ocupados) destinados para o tratamento de pacientes de covid-19. É o que indica o boletim emitido pela Prefeitura de Americana, por meio da Vigilância Epidemiológica nesta segunda-feira(2).

Hoje, a taxa geral de ocupação de leitos para Covid-19 no município é de 59,73% de leitos com respiradores (de 72 no total, 43 estão ocupados) e de 45,13% de leitos sem respiradores (de 82 no total, 39 estão ocupados).

No Hospital Unimed, a unidade de saúde privada que possui o maior número de leitos com respiradores, dos 18 no total, 12 estão ocupados, sendo a taxa de 66,67% e de 88,24% de leitos sem respiradores (de 17 no total, 15 ocupados).

No Hospital Municipal a taxa de ocupação é de 33,34% para leitos com respiradores (de 30 no total, 10 ocupados) e 40% sem respiradores (de 35 no total, 14 ocupados). Já no Hospital São Francisco a taxa é de 70% para leitos com respiradores (de 10 no total, 7 ocupados) e de 21,43% sem respiradores (de 14 no total, 3 ocupados).