Portal de Americana é líder de engajamento entre os sites de notícias no Instagram

O Portal de Americana assumiu a liderança de engajamento de entre os perfis no Instagram que veiculam notícias da cidade e região. É o que mostra o levantamento de postagens do dia 26 de julho a 1º de agosto de 2021 – os últimos sete dias.

De acordo com o levantamento, no período, este site obteve 54.572 curtidas e 2.316 comentários no perfil @portaldeamericana. O relatório não leva em conta curtidas e comentários feitos em postagens publicadas fora do período – o que tornaria o número ainda maior.

O perfil do Portal é o segundo mais seguido entre os jornais listados, mas possui 17 mil curtidas a mais que o principal concorrente.

Entre as postagens, o Portal divulga acontecimentos da cidade, notícias exclusivas de política, cobertura da política estadual e nacional, variedades e dicas culturais.

Mais importante do que o número total de seguidores, o total de engajamento mostra o interesse e interatividade dos leitores com os conteúdos publicados pelos veículos.