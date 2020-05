São Paulo chega a 6,7 mil mortes por covid-19

O estado de São Paulo chegou hoje (27) a 6.712 óbitos provocados pelo novo coronavírus. O estado tem também 89.483 casos confirmados do novo coronavírus, registrados em 515 dos seus 645 municípios.

São Paulo tem, até este momento, 4.686 pacientes internados em unidades de terapia intensiva (UTI) e 7.707 em enfermaria. O total de altas, de pacientes que foram assistidos em hospitais do estado com confirmação do novo coronavírus, somou 18.245 pessoas.

A taxa de ocupação dos leitos de UTI reservados para atendimento a covid-19 é de 73,2% no estado e de 87,6% na Grande São Paulo.

Edição: Fábio Massalli