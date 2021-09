Saúde faz “Dia V” no sábado para completar esquema vacinal contra a Covid-19

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Secretaria de Saúde vai realizar neste sábado (2), o “Dia V” como estratégia de reforço para vacinar com a segunda e a terceira doses da vacina contra a Covid-19, moradores que já estão com o prazo vencido, porém ainda não concluíram o esquema vacinal. A vacinação irá ocorrer em cinco postos, sendo dois deles para atender à demanda espontânea.

Moradores que receberam a vacina da Pfizer e já estão com o prazo vencido para a segunda aplicação devem procurar a unidade básica do Jardim Boer, à Rua Romildo Bosqueiro, nº 55. Já os que receberam a primeira dose da Coronavac devem ir à unidade do bairro Mário Covas, à Rua da Aliança, nº 648. Em ambos os locais serão disponibilizadas 500 doses para completar o esquema da vacina. O horário de atendimento será das 8h às 16h30.

Os que receberam a primeira dose da vacina AstraZeneca deverão fazer o agendamento pelo site da Secretaria de Saúde (www.saudeamericana.com.br), pois serão vacinados na unidade básica do bairro Jardim Alvorada e na Unisal (Campus Maria Auxiliadora).

A dose adicional para quem tem 70 anos ou mais também deverá ser feita por agendamento. Nesse caso, os moradores serão direcionados à unidade básica de saúde do bairro Jardim São Paulo.

A Vigilância Epidemiológica informou que o setor organizou um mutirão para fazer uma busca ativa dos faltosos, por meio de chamadas telefônicas.

Mais vacinas

Americana recebeu nesta quinta-feira (30) mais 7.581 doses de vacinas. O novo lote contém 2.325 doses da vacina AstraZeneca, sendo todas para aplicação de segunda dose; 3.576 da Pfizer, também para a segunda dose e 1.680 da Coronavac, sendo estas apenas para aplicação de primeira dose.