Saúde recebe 65 novos servidores e inicia reposição em toda a rede

A Secretaria de Saúde de Americana realizou nesta quinta-feira, 1º de setembro, uma integração com 65 novos profissionais, contratados recentemente por meio do Cismetro (Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Metropolitana de Campinas), para atuarem na rede municipal. O processo de seleção contava com 109 vagas, porém houve algumas desistências e há ainda servidores em fase de contratação, com pendências documentais junto ao Cismetro.

A integração ocorreu no auditório da Secretaria e os novos profissionais foram recepcionados pelo secretário de Saúde Danilo Carvalho Oliveira, o secretário adjunto, Fábio Joner, além de diretores e coordenadores das diversas áreas, como Atenção Básica, Vigilância em Saúde, Núcleo de Especialidades, Planejamento, Saúde Mental, Administração, entre outras.

Os novos servidores receberam orientações gerais da instituição e foram encaminhados aos locais de trabalho, onde irão desenvolver, a partir desta quinta-feira, suas atribuições de acordo com a área de atuação. A maioria irá integrar a rede de Atenção Básica, composta pelas unidades básicas de saúde, Caps (Centro de Atenção Psicossocial), saúde bucal e farmácias regionais.

Do total de profissionais selecionados, a Secretaria de Saúde solicitou a contratação de quatro assistentes sociais, 45 auxiliares administrativos, três auxiliares de almoxarifado, três cirurgiões dentistas generalistas, dois enfermeiros, seis farmacêuticos, dois fonoaudiólogos, oito motoristas, dois nutricionistas, quatro psicólogos, oito recepcionistas, cinco serventes gerais, 13 técnicos de enfermagem, três técnicos de farmácia e um técnico de informática.

“Hoje é um dia especial e de comemoração, porque finalmente conseguimos efetivar mais de sessenta profissionais em diversas áreas onde havia déficit de servidores. Com isso, nós estamos recompondo o quadro da rede pública municipal de saúde, o que é imprescindível para garantirmos uma assistência digna e de qualidade à população”, destacou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.