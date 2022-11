Secretária de esportes é exonerada do cargo em Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A secretária de Esportes de Americana, Grasiele Agostinho Rezende da Silva, foi exonerada do cargo nesta segunda-feira(7), pelo prefeito Chico Sardelli(PV).

A informação foi confirmada pelo executivo através de nota enviada para a imprensa. De acordo com o comunicado, ela solicitou o desligamento da pasta.

A exoneração acontece dois dias após uma confusão generalizada na final do primeira divisão do Campeonato de Futebol Amador Gigantão, que aconteceu no Estádio Décio Vitta. Grasiele é ligada ao vereador Juninho Dias(MDB).

Interinamente assume a função o atual secretário adjunto de Governo, Marcio Leal.