Secretaria de Habitação adere a Campanha Outubro Rosa

A Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano (SHDU) da Prefeitura de Americana aderiu à Campanha de Prevenção ao Câncer de Mama “Outubro Rosa”. Os funcionários se engajaram na luta de conscientização e prepararam os ambientes de trabalho com o tema da campanha na cor rosa.

“Para ressaltar a importância da campanha, incentivamos a mobilização dos funcionários para refletir sobre o tema. A conscientização é fundamental para a prevenção, pois o diagnóstico precoce pode salvar muitas vidas”, disse o secretário de Habitação, Luiz Carlos Cezaretto.

O “Outubro Rosa”, criado no início da década de 1990 pela Fundação Susan G. Komen for the Cure, reforça a divulgação de informações pertinentes ao tema, estimulando a realização de exames como mamografia, que consiste em raio-X das mamas para detectar tumores. O autoexame também ajuda e qualquer dúvida, a mulher deverá procurar um profissional da saúde.