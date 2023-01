Secretário de Desenvolvimento divulga primeira experiência em banheiro unissex

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O secretário de Desenvolvendo Econômico de Americana, Rafael de Barros, usou sua conta no Instagram para divulgar sua “primeira experiência” em um banheiro unissex “grande” neste sábado(28).

A primeira experiência do secretário foi no Insper, em São Paulo. De acordo com a postagem do político, a instituição oferece um banheiro sem gênero para todos os tipos de pessoa.

“Minha primeira experiência usando um

bambeiro (grande) unissex”, escreveu ele em um vídeo que aparece do lado de fora do local.

No story seguinte ele divulgou suas “impressões”. “Sensação: entrei no banheiro, tinha uma mulher saindo de uma das cabines. Nítido que tanto pra mim quanto pra ela foi estranho esse encontro”, relatou.

“Quando eu estava lavando as mãos pra sair, uma mulher abriu a porta pra entrar. Ela olhou pra mim, arregalou a olho, e “congelou” na porta”, disse. Em seguida, Rafael disse que a mulher estava no local certo. “Eu disse: tudo bem, vc não errou. Ela deu dois passos pra trás, deu um sorriso meio envergonhado, e não entrou no banheiro enquanto eu não saí”, completou.

Rafael é defensor do ex-presidente Jair Bolsonaro(PL). Nas vésperas da eleição, chegou a compartilhar uma notícia falsa endossada por Bolsonaro sobre sobre fim do MEI, conforme o Portal de Americana divulgou na época.