Secretário quer instalar o SAMU em Americana

O Secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira, visitou o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de São Paulo, em companhia dos secretários de Saúde de Santa Bárbara d’Oeste, Lucimeire Cristina Coelho Rocha, e de Nova Odessa, Nivaldo Luiz Rodrigues. Eles foram recebidos pela coordenadora do SAMU-SP, Maísa Ferreira dos Santos.

O objetivo da visita foi obter informações relevantes sobre o serviço, para a elaboração de um projeto de âmbito regional. Atualmente, Americana possui o serviço de transporte de urgência e emergência (setor 192), mas tem a intenção de transformá-lo em um SAMU, com as diretrizes do Ministério da Saúde para o seu funcionamento e regulação. Nesse caso, o serviço seria compartilhado entre os três municípios.

“A nossa intenção é criar um SAMU regional, pois temos total condição de assumir esse serviço de forma compartilhada, considerando os custos para a sua implantação e operacionalização. A demanda por esse tipo de transporte de paciente é muito grande e uma ação regional conseguiria atender satisfatoriamente os três municípios”, destacou Danilo.

O serviço 192 de Americana conta atualmente com duas ambulâncias de suporte básico e uma equipe composta por quatro enfermeiros, seis motoristas, nove técnicos de enfermagem, um servente e um porteiro. Durante o mês de agosto o setor realizou 610 atendimentos, praticamente 20 atendimentos a cada dia.