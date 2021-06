------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Sem poder funcionar em Americana, o circo Maximus, instalado na Fidam (Feira Industrial de Americana), anunciou nesta quarta-feira (2), que deixará a cidade.

O circo chegou na cidade em maio e, com estreia prevista para o dia 15 daquele mês, mas o comitê de combate ao Covid-19 não autorizou o funcionamento.

Em nota publicada no Instagram, o Maximus agradeceu o público. De acordo com a empresa, próprio site onde os clientes compraram os ingressos deverá fazer a devolução do valor.