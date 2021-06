Semáforos entre Rua do Níquel e Avenida Santa Bárbara entram em funcionamento

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Os conjuntos de semáforos instalados nos cruzamentos da Rua do Níquel, Avenida Santa Bárbara e Rua da Agricultura, em Santa Bárbara d’Oeste, entraram em funcionamento nesta quarta-feira (2). Com a abertura das vias, foi criado um novo acesso para quem se desloca do Mollon para o Pérola, São Fernando e o centro da cidade.

“Essa nova abertura da Avenida Santa Bárbara visa propiciar maior facilidade de locomoção aos moradores da região do Mollon, diminuindo o fluxo de veículos nas alternativas já existentes e possibilitando um acesso seguro para as diversas áreas da região. Melhorar a mobilidade urbana visando a preservação da vida é uma das prioridades do prefeito Rafael Piovezan”, disse o secretário de Segurança, Trânsito e Defesa Civil, Rômulo Gobbi