Senac oferece bolsas de estudo para cursos livres e técnicos

A Prefeitura de Americana, por meio do Programa Futuro Certo, mantém parcerias com instituições de ensino com o objetivo de oferecer cursos de capacitação profissional, e informa que o Senac disponibilizou bolsas de estudo para três cursos livres de curta duração e um de nível técnico. Mais informações podem ser obtidas no link https://www.sp.senac.br/bolsas-de-estudo/senac-americana e pelo telefone (19) 3621-1350 ou WhatsApp: (11) 95834-7685.

Para concorrer a essas bolsas é necessário preencher alguns requisitos:

– Não estar matriculado como pagante ou bolsista em cursos que aconteçam no mesmo período no Senac;

– Não ter abandonado curso no Senac como bolsista nos últimos seis meses;

– Não estar concorrendo e nem estar em lista de espera de bolsas no Senac;

– Ter renda familiar per capita de até dois salários mínimos.

Estão com inscrições abertas os seguintes cursos:

– Edição de imagem profissional para web: ensina como tratar imagens vetoriais, bitmaps gráficos e elementos visuais de navegação para web utilizando softwares como Photoshop e CorelDraw.

– Processos criativos em moda: o aluno aprende a criar processos de moda para desenvolver produtos autorais, criativos e inovadores, atuando com princípios da sustentabilidade no uso de matérias-primas.

– Funil de vendas do comércio eletrônico: estratégias para conversão de leads em vendas a partir da jornada de compras dos clientes, ampliando os conhecimentos em marketing digital e métricas.

– Técnico em administração: gestão empresarial, aprendendo a lidar com marketing, logística e finanças, além de recursos humanos e planejamento estratégico.

O Programa Futuro Certo é uma iniciativa das secretarias municipais de Desenvolvimento Econômico e de Assistência Social e de Direitos Humanos de Americana com foco na formação de mão de obra qualificada e na inserção de pessoas em situação de vulnerabilidade social no mercado de trabalho.