Senai de Americana completa 40 anos com a formação de mais de 249 mil alunos

A escola SENAI de Americana completa hoje(2), 40 anos oferecendo para a indústria uma proposta de ensino ainda mais tecnológica e repleta de inovação. Nesses 40 anos, o SENAI de Americana teve mais de 249 mil alunos formados.

Nos próximos meses, serão oferecidas mais de 700 vagas na área de TI, além dos já conhecidos cursos de aprendizagem industrial, formação continuada e cursos técnicos.

Outra grande novidade é a Jornada de Transformação digital onde a FIESP, SENAI-SP e SEBRAE-SP uniram forças para fazer o maior programa de transformação digital da história de São Paulo. Com capacidade para atender 40 mil micros, pequenas e médias indústrias, a Jornada de Transformação Digital vai atender empresas de todos os segmentos industriais, com diferentes níveis de maturidade tecnológica, em oito etapas de consultoria e treinamento.

A Escola SENAI de Americana iniciou suas atividades em 2 de agosto de 1982 e teve sua origem na união de dois Centros de Treinamento do SENAI já instalados na cidade.

O primeiro deles, voltado para a área têxtil, foi implantado em 1973, em decorrência de um convênio do SENAI com a Feira Industrial de Americana (Fidam) e o Consórcio Intermunicipal de Promoção Social da Região de Americana. O outro, fora criado em 1976 com base em novo convênio do SENAI com o Consórcio Intermunicipal de Promoção Social da Região de Americana, visando à formação de mão-de-obra para a construção civil.

Em 1983, a escola recebeu como patrono o “Professor João Baptista Salles da Silva”, passando a ser denominada Escola SENAI “Professor João Baptista Salles da Silva”. Entre 26 de fevereiro e 4 de março de 1994 sediou, junto com a Escola SENAI de Limeira, o V Torneio Estadual de Formação Profissional do SENAI-SP. Esta mesma situação, voltou a se repetir em 2002, no período de 5 a 12 de abril, quando as duas unidades sediaram a fase estadual da Olimpíada do Conhecimento.

A formação profissional de acordo com as tendências e necessidades das empresas é o que garante a empregabilidade dos ex-alunos e a satisfação dos empregadores: 92% das empresas preferem formandos do SENAI e sete em cada 10 ex-alunos de cursos técnicos estão empregados um ano após a conclusão – nos cursos de graduação, o índice de ocupação chega a 80%