Servidor da prefeitura é esfaqueado na linha férrea

Um funcionário da prefeitura de Americana foi esfaqueado na passagem do trem próximo ao terminal metropolitano na tarde desta sexta-feira(12).

A vítima teve ferimentos na cabeça e vários cortes no braço. O homem foi levado para o hospital municipal Dr. Waldemar Tebaldi em estado grave.

O ataque aconteceu na rua Carlos Gomes, altura da Linha Férrea por volta das 16h50.

Os guardas chegaram no local depararam com Odair Rodrigues Valverde, 52 anos, segurando um facão na mão e com a outra mão agarrando a camisa de Celso Garcia, 45 anos, o qual estava gravemente ferido pois levou vários golpes de facão.

Foi então pedido imediatamente que soltasse e se afastasse da vítima, o qual não quis obedecer de imediato, mas devido a insistência dos agentes acabou se entregando e detido.

Autor informou que estava sendo ameaçado e que Celso teria feito trabalho de macumba para ele. Já Celso, informou que recebeu ameaças de Odair e que não sabia o motivo.

O caso de agressão por Arma Branca foi atendido pelo corpo de Bombeiros e o autor da agressão detido pela Guarda Municipal.