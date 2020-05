Shopping de Sumaré vai abrir das 16h às 20h a partir de segunda

O Shopping Park City de Sumaré definiu seu horário de funcionamento a partir de segunda-feira (1° de junho).

Na última quarta-feira, 27, o governador João Doria anunciou o plano “retomada consciente” que flexibiliza a quarentena a partir da próxima segunda-feira. Sumaré está classificada na fase 2 (zona cor laranja) do plano que prevê a reabertura gradual em cinco fases.

-----TEXTO CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE------

O Park City divulgou que vai funcionar em horário reduzido, das 16h às 20h.

A praça de alimentação funcionará no sistema de delivery e take away (retire e leve). Não será permitido o consumo no local.

Conforme decreto municipal que libera as atividades de rua, o comércio varejista, escritórios e imobiliárias e concessionárias poderão funcionar das 10h às 14h..