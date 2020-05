Idosa de 105 anos é a pessoa mais velha do Brasil a vencer o coronavírus

Idosa de 105 anos é a pessoa mais velha do Brasil a...

A pessoa mais idosa do Brasil a ser curada da Covid-19, Arminda Santos, de 105 anos, teve alta nesta sexta-feira, 29/5, da enfermaria da Fundação Doutor Thomas, da Prefeitura de Manaus. Mais 14 idosos venceram também a doença e foram liberados pela equipe médica, zerando o número de internados na instituição.

Ao som de muita música e emoção da equipe médica e funcionários, os 15 pacientes foram transferidos da enfermaria montada nas dependências da fundação pelo grupo Samel, o mesmo responsável pela administração do hospital de campanha municipal Gilberto Novaes, na zona Norte. Eles retornaram para os pavilhões e os seus quartos individuais.

“Fiquei muito feliz ao saber que não temos mais idosos com a Covid-19 na Fundação Doutor Thomas. Mais feliz, ainda, por uma dessas altas ser de uma senhora de 105 anos, uma guerreira. Nós sempre lutamos pela vida, não importa a idade, não importa a etnia, fazemos isso todos os dias no hospital de campanha Gilberto Novaes e assim fizemos com nossos idosos da fundação”, disse o prefeito Arthur Virgílio Neto.

Arminda Santos comemorou seu aniversário de 105 anos durante a internação, no último dia 12 de maio, onde ficou por 30 dias e, disse que recebeu o seu presente com a notícia da alta. Ela reside na casa há 34 anos e é conhecida por todos como a idosa mais falante e alegre. Ela ganhou uma festa de aniversário dos funcionários da casa com direito a bolo e muita alegria.

“A recuperação dela foi uma surpresa para a equipe médica, uma idosa de 105 anos, hipertensa, diabética – o que acarretou a perda total da visão – ficou por 30 dias internada, ficou grave. Mas com todo suporte da ventilação não invasiva, todos os medicamentos adequados, considerando a função renal dela e a idade, ela venceu a Covid-19. A alta dessa paciente mostra que estamos no caminho certo, que com dedicação e muito amor vamos salvar o maior número de vidas possíveis ”, disse a médica da FDT, Simone Henriques.

“Foram dois meses de uma luta intensa. Hoje, o meu sentimento é de muita alegria e esperança em dias melhores. O caso da dona Arminda, que se torna a pessoa mais idosa a vencer a Covid 19 no Brasil, é motivo de muito orgulho para a Fundação Doutor Thomas. Estou imensamente feliz e grata. Uma vitória de todos e não posso deixar de agradecer à equipe do núcleo de saúde que está na linha de frente. Eles têm sido verdadeiros guerreiros na recuperação dos casos”, salientou a diretora-presidente da fundação, Martha Moutinho.