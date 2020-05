Enfermeiro de 31 anos de Americana morre vítima do coronavírus

O enfermeiro de Americana, Renan Daniel Do Prado, morreu neste sábado(3), vítima do coronavírus(Covid-19). A informação foi confirmada por familiares.

Ele estava internado desde o início do mês em um hospital particular de Piracicaba, onde foi testado para o vírus com resultado positivo. Ele tinha 31 anos.

Renan já atuou na unidade de saúde do Antônio Zanaga e no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi.

Em Abril, o enfermeiro postou um texto em seu Facebook falando sobre a importância do isolamento social. Veja o texto abaixo:

“Em tempo de pandemia onde o isolamento social é fundamental para a proteção do ser humano, principalmente do grupo de risco. Onde se vê lotérica, supermercados cheios de idosos e família, isso mesmo não é apenas uma pessoa da casa indo ao mercado é a família toda, se fala em voltar a trabalhar pronto é um absurdo porém ficar em casa também é outro absurdo, e tem quem ainda minimiza o vírus, até esse vírus se tornar um problema dentro da própria casa, mas o brasileiro é assim mesmo só aprende quando a desgraça estiver em casa“, disse Renan em sua página.