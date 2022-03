Sistema on-line para registro de acidentes de trânsito entra em funcionamento

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O sistema on-line para registro de acidentes de trânsito em vias municipais, entrou em funcionamento na última sexta-feira (18) no Site da Guarda Municipal de Americana.

O ícone de Declaração de Acidente de Trânsito (DAT) se encontra na página inicial do site www.gama.sp.gov.br. A ferramenta é válida apenas para as ocorrências de acidentes sem vítimas que ocorrerem em vias de responsabilidade do município de Americana.

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

“Mais uma ferramenta integrada ao programa Americana Inteligente à disposição do munícipe, ajudando a desburocratizar, agilizar e facilitar a vida da população americanense. Sem esquecer de agradecer a atual administração que nos auxilia dando todo o suporte”, disse o comandante da Gama, Marco Aurelio da Silva.

O sistema é simples e permite que as pessoas possam formalizar o que ocorreu sem a necessidade da presença da autoridade policial ou da própria Guarda Municipal.

O DAT surgiu de um convênio entre a Gama e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) assinado este ano. A iniciativa, além de facilitar os encaminhamentos dos envolvidos em acidentes sem vítimas, também fortalece o desenvolvimento do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP) e Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social (PNSPDS).