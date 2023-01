Subadutora rompe e deixa bairros de Americana sem água

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana informou na manhã desta terça-feira(3), o rompimento de uma subadutora que abastece o Reservatório-02, do Centro, na altura da Rua Carlos Gomes.

De acordo com o DAE, as equipes da autarquia estão no local avaliando o que aconteceu e para as providências necessárias de reparo, mas não é possível por enquanto informar quanto tempo vai durar a execução do serviço.

“É uma subadutora bastante antiga, da década de 60/70. Ainda estamos avaliando os motivos, mas pelas características da rede, rompeu por fadiga. Nossa equipe já está no local trabalhando para resolver o mais rápido possível para que o abastecimento seja retomado”, explicou o superintendente do DAE, Carlos Cesar Gimenez Zappia.

O abastecimento de água nas redes deverá ficar prejudicado nas regiões dos bairros: Centro, Vila Rehder, Chácara Rodrigues, Vila Dainese, Jardim Ipiranga, Vila Omar, Frezzarin, Santo Antônio, e proximidades.