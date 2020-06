Suzano confirma 4 novos casos de coronavírus entre funcionários

Como medida preventiva de modo a cuidar dos seus colaboradores, familiares e sociedade em geral, foram afastadas todas as pessoas que tiveram contato direto com estes colaboradores. A unidade segue operando normalmente.

De acordo com o monitoramento e mapeamento realizado na empresa, estas quatro pessoas não tiveram contato com o primeiro colaborador que testou positivo para o COVID-19, em 02/06.

“A empresa informa que, como parte de reforço em seu protocolo de segurança no diagnóstico de COVID-19, a partir deste mês está fazendo testes rápidos em todos os colaboradores antes de retornar às atividades. Por meio dessas ações, foi possível identificar quatro colaboradores assintomáticos que testaram positivo para a COVID-19. Eles se enquadram no grupo de pessoas que estavam fora da empresa por estarem em férias, ou se recuperarem de quadro gripal ou por terem contato com qualquer pessoa que tenha testado positivo para a doença”, disse em nota a Suzano.