Suzano oferece mais de 50 vagas para Programa de Estágio

A Suzano abriu as inscrições para seu Programa de Estágio. A companhia disponibilizará 58 vagas para estudantes de todos os cursos de graduação, com formação prevista entre junho de 2023 e junho de 2024. Jovens interessados e interessadas em atuar na companhia podem realizar as inscrições até 08 de abril por meio do site https://jobs.kenoby.com/estagiosuzano.

As vagas oferecidas são para atuar nas áreas Florestal, Industrial e Corporativa da companhia, como Engenharia de Processos, Suprimentos, Colheita, Sustentabilidade, Digital, Logística, entre outras. As oportunidades são para as cidades de São Paulo, Limeira e Suzano, todas no estado de São Paulo; Açailândia e Imperatriz, no Maranhão; Aracruz, no Espírito Santo; Mucuri, na Bahia; e Ribas do Rio Pardo e Três Lagoas, ambas no Mato Grosso do Sul.

“Na Suzano, nós acreditamos na diversidade como pilar de inovação e por isso queremos atrair uma ampla variedade de perfis. Valorizamos bastante a proatividade e as habilidades comportamentais que impulsionam o protagonismo de cada indivíduo, e queremos contribuir para que os novos talentos possam se desenvolver cada vez mais em suas carreiras”, afirma Luiza Xavier, gerente de Gente e Gestão da Suzano.

A previsão é que os novos talentos iniciem na companhia em agosto de 2022. Além de um plano de desenvolvimento diferenciado, a companhia oferece benefícios como bolsa-auxílio compatível com o mercado, carga horária flexível – entre 30 e 40 horas semanais –, assistência médica e seguro de vida, vale-refeição (ou refeitório nas unidades industriais), vale-transporte (ou fretados nas unidades industriais), GymPass e bolsa extra vinculada ao desempenho e ao projeto do estagiário.

A seleção do Programa de Estágio será 100% online e terá quatro etapas principais. Durante os meses de março e abril, será realizada a fase inicial com as inscrições e avaliações. Em seguida, haverá o Squad Digital – etapa de desafio online com cases de negócio –, e no mês de maio, os(as) jovens participarão da última etapa, conhecida como Hack Suzano, com entrevistas finais de seleção.