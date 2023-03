Tecnotêxtil Brasil 2023 começa nesta terça-feira na Fidam

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Tecnologia, equipamentos, acessórios, insumos, software e tudo o que compõe o universo têxtil e de confecção será apresentado na 6ª edição da Tecnotêxtil Brasil, que acontece na próxima semana (07 a 10 de março), das 14h às 21h, na FIDAM (Feira Industrial de Americana).

Mais de 300 marcas representadas por 120 empresas do Brasil, Paquistão, Estados Unidos, Colômbia, Holanda, Índia, Turquia e China estarão expondo os lançamentos em produtos e serviços para o setor.

Além disso, tanto os visitantes quanto os expositores terão a oportunidade de adquirir ainda mais conhecimento na Conferência Tecnotêxtil, que vai promover aproximadamente 40 palestras dos mais diversos temas com acesso totalmente gratuito. Confira a programação aqui.

Outro espaço para conhecer as inovações que estão sendo lançadas para o setor têxtil e de confecção é o Startup Corner On the Road. Já estão confirmadas as empresas Aiper Pesquisa e Desenvolvimento de Bioprodutos Sustentáveis, Coleção Moda, Cosma Confecções, Libértecce, Protesto 24h Tecnologia em Cobrança, R Inove Soluções Têxteis, Vende Moda, Vestuar Desenvolvimento de Software e WorkIDev Tecnologia.

E, por fim, os visitantes da Tecnotêxtil Brasil terão a oportunidade conhecer o projeto de outro grande evento promovido pelo Febratex Group: o Febratex Summit. Um evento internacional que será realizado nos dias 23 e 24 de agosto, em Blumenau (SC), com conteúdos sobre Business, Inovação e Sustentabilidade e a exposição de empresas e startups com soluções para toda a cadeia de valor da indústria têxtil e moda, desde a agricultura até a confecção.

Para ter acesso a tudo o que a 6ª Tecnotêxtil Brasil vai proporcionar, basta fazer sua inscrição gratuita e em menos de três minutos acessando: https://tecnotextilbrasil.com.br/quero-visitar/.

E para conhecer os expositores e o catálogo da Feira, clique aqui ou faça o download do Guia Digital com todas as informações da Feira na Google Play e Apple Store.

Serviço

Evento: 6ª Tecnotêxtil Brasil

Data: 07 a 10 de março

Horário: 14h às 21h

Local: FIDAM (Feira Industrial de Americana), localizada na Av. Nossa Sra. de Fátima, 200 – Vila Israel, Americana – SP.

Inscrições: https://tecnotextilbrasil.com.br/quero-visitar/ (para maiores de 14 anos).

Siga o @portaldeamericana no Instagram (clique aqui)