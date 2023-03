Thiago Brochi é eleito 1º tesoureiro da nova diretoria do Parlamento Metropolitano da RMC

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Thiago Brochi (sem partido), participou na sexta-feira (3) da 2ª reunião ordinária de 2023 do Parlamento Metropolitano da RMC (Região Metropolitana de Campinas). No encontro, realizado na Câmara Municipal de Campinas, Brochi foi oficializado como 1º tesoureiro da nova diretoria do órgão para o biênio 2023-2024.

A eleição definiu Pepo Lepinsk (MDB), de Indaiatuba, como presidente do Parlamento da RMC, e Luiz Rossini (PV), de Campinas, como 1º vice-presidente. O vereador Wagner Morais (PSDB), de Nova Odessa, foi eleito 1º secretário.

“É mais um desafio e importante participar das discussões regionais. Americana faz parte da Região Metropolitana de Campinas e existem muitos assuntos comuns aos municípios, com a busca de soluções conjuntas também”, destacou Brochi.

Durante a reunião, o Parlamento da RMC aprovou uma Moção de Apelo direcionada à Agência Nacional Transporte Terrestres (ANTT) para reincluir Campinas como um dos pontos de embarque e desembarque no trajeto do Trem de Alta Velocidade (TAV). A retirada de Campinas do traçado original foi autorizada pela agência ao conceder a exploração do empreendimento à empresa TAV Brasil.

O Parlamento ainda deliberou que cada Câmara Municipal irá apresentar moções individuais à ANTT, ao governo federal e ao Congresso Nacional solicitando que Campinas volte a integrar o projeto do TAV. Outro item discutido durante o encontro foi a participação dos vereadores da RMC na XXII Marcha dos Legislativos Municipais, programada para ocorrer entre os dias 25 e 28 de abril em Brasília.

“Um dos assuntos discutidos foi a regionalização do Cross (Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde), além de questões de mobilidade urbana nos municípios, levando em conta o desenvolvimento sustentável das cidades”, completou Brochi.

A nova diretoria do Parlamento Metropolitano da RMC:

Presidente: Pepo Lepinsk (Indaiatuba)

1º Vice-presidente: Luiz Rossini (Campinas)

2º Vice-presidente: Romilson Nascimento Silva (Jaguariúna)

1º Secretário: Wagner Morais (Novas Odessa)

2º Secretário: Altran José de Lima (Monte Mor)

3º Secretário: Edilsinho Rodrigues (Paulínia)

1º Tesoureiro: Thiago Brochi (Americana)

2º Tesoureiro: Edivaldo Souza Araújo (Hortolândia)

Conselho Fiscal

Mauro Sérgio de Oliveira (Holambra)

João Marcos Bazani (Santo Antônio de Posse)

Paulo César Scholl (Engenheiro Coelho)

Suplentes

1º Adalberto Di Labio (Artur Nogueira)

2º Antônio Salvador Marques (Morungaba)

3º Paulinho Palmeira (Vinhedo)

