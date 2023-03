The Town anuncia Luísa Sonza, Maria Rita e Orochi como atrações do festival

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Na quinta-feira, 9, a organização do festival The Town anunciou novas atrações. Luísa Sonza, Maria Rita e Orochi se apresentaram no palco The One, na primeira edição do festival, que acontece em setembro, em São Paulo.

Luísa foi escalada para ser headliner do espaço dedicado aos talentos da música nacional. A dona do hit Penhasco se apresentará no dia 3 de setembro.

O rapper Orochi sobe no mesmo palco um dia antes, 2 de setembro.

Por fim, um dos grandes nomes da música brasileira, Maria Rita tem seu show agendado para o feriado de 7 setembro.

The Town Card

Na próxima terça, 14, começam as vendas do The Town Card, um ingresso sem data pré-definida, que garante o acesso ao festival antes da confirmação de todas as bandas e atrações.

Cada entrada é válida para apenas um único acesso no festival, no setor gramado.

A escolha do dia é exclusivamente online.

Outras atrações já anunciadas

Os organizadores do evento já haviam divulgado a presença de Post Malone, Maroon 5, Ludmilla, Foo Fighters, Bruno Mars, Iza, Racionais MC’s & Orquestra Sinfônica de Heliópolis, Criolo e Jão

O The Town 2023 será nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Mais informações poderão ser obtidas no site oficial do evento.

