Thiago Martins pede implantação de sistema de testagem de Covid-19 em domicílio

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Thiago Martins (PV), protocolou na secretaria da Casa uma indicação em que pede à secretaria municipal de Saúde a implantação do sistema de testagem de Covid-19 em domicílio.

No documento, o parlamentar relata que em recente visita a Chapecó (SC) para estudar medidas adotadas para o combate à Covid-19, uma das ações que chamou a atenção foi o sistema de testagem domiciliar.

O parlamentar explica que Chapecó possui duas vans com médicos e enfermeiros que, após uma triagem prévia em atendimento por telefone, se deslocam às residências das pessoas com sintomas e fazem a testagem rápida. Caso o resultado seja positivo, são providenciados testes nos familiares, isolando os positivados e iniciando o tratamento de forma imediata.

“Acredito que esse sistema possa contribuir muito no enfrentamento da pandemia em nossa cidade. Este método garante uma intervenção mais rápida, com diagnóstico precoce, isolando a pessoa com síndrome gripal, que pode ser um indicativo de Covid-19, reduzindo sua exposição a outras pessoas no caso de deslocamento até uma unidade básica de saúde ou até mesmo o Hospital Municipal”, destaca Martins.

A indicação será encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.