Tivoli aumenta valor do estacionamento e passa a ter um dos mais caros da região

O Tivoli Shopping de Santa Bárbara d’Oeste aumentou no dia 1 de julho o valor da sua tarifa de estacionamento.

O local que é administrado pela MultiPark passou a ter um dos maiores valores de estacionamento dos shoppings da região. A tarifa passou de R$7 pelo período de três horas, para R$8.

Com isso, o valor da hora passa a ser R$2,70, enquanto shoppings de Campinas, como por exemplo o Parque D. Pedro tem a tarifa de R$1 por hora. No Iguatemi Campinas o valor é de R$2,80 por hora.

A mudança na tarifa não foi anunciada antecipadamente pelo Tivoli e os clientes foram surpreendidos com o novo valor nas cancelas de entrada.

Procurada, a assessoria do Tivoli disse que por ser domingo precisaria de mais tempo para falar com os diretores do shopping para explicar o aumento. O espaço segue aberto.

Atualização:

O Tivoli Shopping informa que a última alteração no valor da tarifa do estacionamento foi feita em janeiro de 2019, ou seja, há mais de 3 anos. O valor corrigido e praticado atualmente ainda mantém o estacionamento do empreendimento como um dos mais acessíveis da região.