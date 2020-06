Tivoli exibe filmes para crianças e adultos no Cine Drive in

O Tivoli Shopping recebe neste final de semana, em seu estacionamento, a atração Cine Drive In. O evento exibe filmes premiados que podem ser vistos de dentro dos carros posicionados em frente a um grande telão de LED. Já o áudio é conectado através do sistema FM dos veículos.

Nos dias 13 e 14, sábado e domingo, às 18h, será exibido o infantil “Uma Aventura Lego” e, mais tarde, às 20h30, é a vez de “Coringa”.

Os ingressos podem ser adquiridos através do site, clique aqui.

De acordo com o Tivoli, serão adotadas todas as normas sanitárias do protocolo do Governo do Estado, bem como as medidas apontadas pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste.