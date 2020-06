Prefeitura interdita Avenida Brasil para abrir nova rua

A Utransv recomenda que as pessoas busquem rotas alternativas, uma vez que o trânsito estará lento e sobrecarregado nessas vias. Ainda não há previsão para reabertura do acesso.

Haverá obra de abertura de via pública e o trânsito será desviado para as as ruas São Salvador, Fonte da Saudade e Rua das Paineiras. Uma nova rua ligará a Rua fonte da Saúde e a Avenida Brasil, próximo ao terreno onde seria o shopping.

