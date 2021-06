Tivoli Shopping promove “Mini Arraiá” para clientes

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Tivoli Shopping entrou no clima da comemoração típica brasileira e promove, a partir desta quinta-feira (24), seu “Mini Arraiá”, repleto de comidas típicas. Esta é a quarta edição do evento, que acontece até 11 de julho, das 12h às 21h, na área da Expansão, próximo à Estação Valentina.

A atração terá caráter solidário e 10% de toda a renda obtida com a venda dos produtos será revertido em cestas básicas, que serão doadas à Casa da Criança de Santa Bárbara d’Oeste.

Para encantar o público e criar um verdadeiro clima de São João, o empreendimento criou um espaço com decoração temática especial, com muita chita e bandeirinhas.

O cardápio está caprichado e repleto de guloseimas típicas. Na categoria de doces são comercializados quebra-queixo, coquinho, cocadas, maçã do amor, maçã com chocolate e morango com chocolate. Já na parte dos salgados, há cuscuz, batata frita tipo chips e cachorro-quente. As opções de bebida são água e refrigerante. A partir de sábado (26) também entram no cardápio vinho quente e quentão.

Mesas e cadeiras foram disponibilizadas para que o público possa fazer o consumo no próprio local.

Para completar, o Arraiá do Tivoli contará com apresentações de música ao vivo, com canções que inspiram os festejos juninos, como forró e sertanejo, às sextas-feiras e sábados, das 19h às 21h. Nestes dias 25 e 26 de junho quem se apresenta é o cantor “Cicero Edno”. A dupla “Silvano & Marcelo”, um sanfoneiro e um tecladista, irá se apresentar no dia 03 de julho. E nos dias 09 e 10 de julho a apresentação será da dupla “João & Carlinhos”. Esses shows acontecerão na Praça de Alimentação.

“Nosso Arraiá será uma ótima opção de entretenimento aliado à gastronomia para quem gosta desse tipo de festejo. Além disso, estaremos contribuindo com o trabalho de uma instituição idônea e que desenvolve um projeto maravilhoso, que é a Casa da Criança. E é importante ressaltar que todas as medidas de saúde e segurança preconizadas pelas autoridades sanitárias seguirão sendo mantidas”, comenta o gerente geral do empreendimento, Gustavo Salvagnini.

Serviço:

Mini Arraiá Tivoli Shopping

Quando: de 24/06 a 11/07, das 12h às 21h

Local: área da Expansão