Tivoli Shopping realiza show gratuito em tributo a Coldplay

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A banda HitMen realiza o show “Viva la Vida Coldplay Tribute Brazil”, na Praça de Alimentação do Tivoli Shopping nesta terça-feira (04), a partir das 19h30. Gratuita, a apresentação faz parte do projeto “Clássicos do Pop Rock”, que é realizado pelo empreendimento e traz para Santa Bárbara d’Oeste diversas bandas com apresentações gratuitas em tributo a grandes artistas do cenário pop rock nacional e internacional.

Formada por Archanjo Junior (vocal, violão, guitarra e teclado), Aleston Lopes (bateria e vocais de apoio), Raphael Palatin (guitarra, vocais de apoio) e Julio Cesar (baixo, vocais de apoio), a banda HitMen apresentará no Tivoli os maiores sucessos de ColdPlay, considerada uma das mais emblemáticas bandas de rock alternativo de todos os tempos. Entre as músicas que devem ser apresentadas ao público estão “Yellow”, “Paradise”, “Clocks”, “ ‘Viva la vida’, “Magic” e “The Scientist”, entre muitas outras.



Receba as notícias do Portal no seu WhatsApp Clique aqui e entre no grupo



Depois da HitMen, a próxima banda a se apresentar no “Clássicos do Pop Rock” será a Red Wine, que fará um tributo a Rita Lee no dia 18 de abril.

“Esse projeto Clássicos do Pop Rock sempre faz muito sucesso. É música de qualidade, com repertório eclético e canções que marcaram gerações e que fazem sucesso até hoje. Esperamos que nossos clientes venham curtir o show e aproveitem para viver bons momentos aqui no Tivoli”, comenta Paula Funichello, coordenadora de Marketing do empreendimento.

Siga o @portaldeamericana no Instagram (clique aqui)