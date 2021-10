Tivoli Shopping vai arrecadar doações de cabelo em ação do outubro rosa

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O mês de outubro é marcado pela conscientização sobre o câncer de mama e de útero. Para reforçar a importância dessa luta, o Tivoli Shopping, que todos os anos apoia esta causa, promove algumas ações em prol da campanha Outubro Rosa 2021.

Na próxima semana, o empreendimento realiza uma ação, em parceria com a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Santa Bárbara d’Oeste e o salão San Marthyn Studio Hair, para arrecadação de cabelos. Os cabelos doados serão destinados para confecção de perucas para pacientes que estão em tratamento oncológico.

Na segunda e terça-feira (dias 04 e 05), cabeleireiros do San Marthyn Studio Hair estarão à disposição, das 10h às 20h, para realizar os cortes solidários de cabelo de quem quiser fazer a doação.

Qualquer pessoa pode doar, pois qualquer tipo de cabelo é aceito, desde que esteja limpo, seco e tenha, no mínimo, 20 centímetros disponíveis para a doação.

“Faremos os cortes gratuitamente. Primeiro, a Rede Feminina fará a triagem dos doadores, checando se estão atendendo aos critérios estabelecidos, então faremos um corte inicial em frente ao salão, já com a entrega da mecha para a equipe da Rede Feminina. Depois, a pessoa será encaminhada para dentro do salão, onde será feita a finalização do corte por nossos profissionais. Teremos uma equipe de quatro cabelereiros trabalhando nessa ação”, explica Bruna Martins, uma das proprietárias do San Marthyn Studio Hair.

De acordo com ela, além dos cortes gratuitos, haverá no local uma caixa para receber doações de cabelos já cortados. “Essa caixa vai ficar o mês todo no local para receber as doações de cabelos, então mesmo quem não puder comparecer nos dias 04 e 05 ou não quiser fazer o corte com a gente, poderá contribuir com a ação, levando seu cabelo já cortado para doação. Esperamos ter um bom número de mechas arrecadadas”, diz ela.

Para que tudo ocorra de forma organizada, será distribuída uma senha para todos os doadores. Quem fizer a doação, ganhará um voucher do San Marthyn, com 10% de desconto, que será válido durante todo o mês de outubro para qualquer serviço oferecido no salão de beleza. Além disso, o shopping também distribuirá aos doadores um mimo simbólico das lojas Miss Acessórios e Morana, em agradecimento pela participação na ação. A ação também conta com apoio da loja Dany Cosméticos.

“Sabemos da importância da campanha Outubro Rosa. Afinal, o câncer de mama é o tipo de câncer mais comum entre mulheres e quanto antes a doença for detectada, maiores são as possibilidades de cura, por isso essas ações de conscientização são tão importantes e necessárias. Já com a ação de doação de cabelos, acreditamos que poderemos ajudar algumas mulheres que estão enfrentando esse momento delicado”, comenta a coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping, Paula Funichello.

Lounge Rosa

Do dia 04 ao dia 11 de outubro, um lounge rosa da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Santa Bárbara d’Oeste, criado especialmente para a ação, estará montado no Tivoli Shopping. O espaço ficará no corredor, em frente ao salão San Marthyn, para chamar atenção das pessoas que passarem pelo local e promover a conscientização sobre o Outubro Rosa e a importância da busca de um diagnóstico precoce do câncer de mama.

“O Outubro Rosa é um movimento internacional de prevenção, orientação e mobilização sobre câncer de mama. É o momento de trazer a conscientização sobre essa causa, que é tão importante. O câncer de mama acomete cerca de 58 mil mulheres anualmente no Brasil. Então quanto mais visibilidade a gente dá para essa causa, mais pessoas vamos conseguir sensibilizar para a importância de buscar saúde, buscar prevenção, buscar manter seus exames em dia”, destaca Carla Eliana Bueno, superintendente da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Santa Bárbara d’Oeste. “Quero destacar que ter essa parceria com o Tivoli é super importante, porque o movimento só faz sentido quando conseguimos atingir e envolver todos os segmentos. E nossa intenção é levar essa mensagem ao maior número possível de pessoas. Se você pensar na quantidade de pessoas que circulam pelo shopping, isso é bastante relevante. Inclusive, queremos agradecer ao Tivoli Shopping por se engajar em uma campanha tão bela e por utilizar o seu espaço e seu acesso às pessoas para viabilizar essa possibilidade de informação sobre câncer de mama”, completa ela.

Representantes da instituição estarão no lounge, das 10h às 20h, para contato com o público, fazendo a distribuição de panfletos educativos, prestando orientações e informações sobre a doença e explicando sobre o acesso aos serviços, tanto na Rede Feminina quanto da rede pública de saúde.

Além da ação de conscientização, no espaço, a entidade irá comercializar produtos sobre o tema para arrecadar fundos e também receberá doações de produtos de higiene, como sabonetes, shampoos, desodorantes, cremes dentais, escovas de dente e absorventes.

“Estaremos vendendo pins e camisetas da campanha Outubro Rosa 2021. Os pins serão vendidos por R$7 e as camisetas da campanha por R$ 25. Também teremos os combos de pin + camiseta por R$30. Além disso, teremos disponível no local uma caixa para quem quiser doar e contribuir com os produtos de higiene. Esses itens serão usados para compor cestas para as pacientes que estão enfrentando o câncer de mama neste mês de outubro”, conta a superintendente.