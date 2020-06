Traficante do Romano morre com coronavírus

Anderson foi preso no ano passado em uma operação contra integrantes do Primeiro Comando da capital.

Anderson morreu no dia 1º de junho, no CDP (Centro de Detenção Provisória), onde cumpria pena por tráfico de drogas. Ele foi encontrado desacordado na cela .

A prefeitura de Santa Bárbara confirmou mais uma morte por coronavírus nesta quarta-feira(10). Trata-se do traficante Anderson da Silva, de 34 anos, morador da região do Conjunto Roberto Romano e que cumpria pena em presídio na cidade de Sorocaba.