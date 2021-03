Vacinação no drive-thru segue até às 17h em Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Secretaria de Saúde de Americana está realizando neste sábado (20), o drive-thru para acelerar a vacinação contra a Covid-19 em idosos acima de 72 anos.

O drive-thru está localizado em frente à UBS Cillos e funcionará das 8h30 às 17h. O acesso é pela Rua Hugo Beraldo, esquina com a Rua dos Cravos, no bairro São José.

No drive thru está sendo aplicada apenas a primeira dose e o morador não precisa fazer o agendamento, já que o atendimento é feito por demanda espontânea. De acordo com a prefeitura, a procura está baixa o que possibilita uma vacinação rápida sem sair do carro.