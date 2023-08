Vento e chuva causam danos em Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A tarde desta quinta-feira trouxe um revés inesperado em Americana. Uma súbita e intensa chuva acompanhada por ventos fortes atingiu a região do portal de entrada da cidade, resultando em danos à estrutura montada para o Roteiro Gastronômico que acontece neste final de semana.

O leitor Eduardo Zenerato que estava presente no local capturou o momento exato em que as placas de contenção do Roteiro Gastronômico foram arrancadas pelo vento, demonstrando a força da natureza.

Além dos danos causados ao Roteiro Gastronômico, a chuva também ocasionou um alagamento na Avenida Doutor Antônio Lobo, área central de Americana. A localização da avenida, justamente em frente ao Terminal Urbano, amplificou os transtornos causados pelo alagamento, afetando diretamente os usuários do local. A situação gerou dificuldades de locomoção e desafios para aqueles que precisavam utilizar o terminal.