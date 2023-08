Chico entrega 120 pistolas Glock para a Guarda Municipal

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O prefeito de Americana Chico Sardelli entregou, nesta quinta-feira (24), novos armamentos para a Guarda Municipal. Ao todo, são 120 pistolas, modelo G45, calibre 9mm, fabricadas pela empresa austríaca Glock. Cada arma vem acompanhada de quatro carregadores, com capacidade para 17 cartuchos cada. A entrega das armas faz parte das comemorações dos 148 anos da cidade “Americana voltou a sorrir”.

O prefeito Chico Sardelli lembrou das lutas que empreendeu no decorrer de sua carreira política como deputado estadual, federal e agora à frente da Prefeitura para fortalecer as guardas municipais. “É com muito orgulho que invisto na modernização dos armamentos, que trarão mais segurança para o guarda municipal e para a população. Vocês, patrulheiros, fazem a diferença na luta contra a criminalidade”, afirmou.

Chico lembrou ainda dos excelentes indicadores que Americana vem conquistando como, por exemplo, a 7ª cidade mais segura do País e a 35ª em competitividade entre as 410 maiores do Brasil.

O investimento nas armas foi de R$ 350 mil, fruto de uma emenda parlamentar do secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Capitão Guilherme Derrite, no período em que atuou como deputado federal. O pedido foi intermediado pelo vereador e presidente da Câmara Municipal, Thiago Brochi. A tramitação documental foi realizada pela Secretaria de Gestão de Convênios.

“O resultado está aí, com mais equipamentos e mais segurança para os guardas enfrentarem a bandidagem”, falou o vice Odir.

Por vídeo, o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Capitão Derrite, se mostrou satisfeito em colaborar com “os valorosos guardas municipais, com novos armamentos que vão proteger a população”.

Os patrulheiros já estão treinados para atuar com as Glocks, que passarão a ser usadas no policiamento ostensivo imediatamente.

“Agradeço à equipe da Gama que está empenhada em melhorar a corporação. Adquirimos fuzis, aposentamos os revólveres 38 e, agora, aumentamos o calibre das pistolas. Americana está cada vez mais segura”, comemorou o comandante da Gama, Marco Aurélio da Silva.