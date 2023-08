Roteiro Gastronômico começa nesta sexta-feira

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Os trabalhos de montagem da estrutura do Roteiro Gastronômico 2023, na região do Portal de entrada de Americana, foram concluídos. O evento começa nesta sexta-feira (25) e termina no domingo (27), como parte da programação especial do mês de aniversário de 148 anos do município – “Americana voltou a sorrir”. 38 estabelecimentos participarão do evento.

Foram montadas as tendas que vão abrigar os bares e restaurantes participantes, além de dois palcos para as apresentações musicais nos três dias de festa.

“Está chegando a hora desse momento histórico para a cultura e o lazer em nossa cidade. Estamos muito felizes com toda a estrutura montada para receber os artistas e o público. Vamos lotar esse espaço com muita alegria, afinal Americana está voltando a sorrir”, comemorou o prefeito Chico Sardelli.

“Queremos convidar toda a população para prestigiar essa festa que estamos organizando. Fui um dos idealizadores desse evento com um projeto de lei quando era vereador, e fico emocionado em ver essa semente que plantei dando frutos”, disse o vice Odir Demarchi.

“Finalmente está tudo pronto para essa grande festa de aniversário de Americana. Os bastidores do Roteiro Gastronômico e das comemorações começaram há mais de 3 meses, com toda a dedicação das equipes da Sectur e da Bokme!”, disse a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

O público vai poder conferir os pratos concorrentes no concurso que vai escolher os três melhores da cidade, além de muita música.

Na sexta as atrações serão das 17h às 22h; no sábado, das 15h às 22h e no domingo, do meio-dia às 21h. Durante os três dias de evento haverá arrecadação de 1kg de alimento não perecível para o Fundo Social de Solidariedade.

Artistas locais e de renome darão o tom nos três dias de festa, como DJs e músicos de gêneros como blues, samba, MPB e sertanejo.

Os destaques são o cantor Sâmi Rico, filho do lendário José Rico (1946-2015), com apresentação marcada para o sábado, e a dupla César Menotti & Fabiano, que fará o show de encerramento. A programação completa está disponível no site www.americana.sp.gov.br.

Concurso

Confira os participantes e seus respectivos pratos. Para votar, acesse a lista completa com fotos e informações, disponível no site www.americana.sp.gov.br:

A Fritadeira Burguer (Pão Kum Linguiça Caipira da Claudinha)

Altena Bar (Frango Dijon)

Alto Gusto (Pizza Alto Gusto)

Bambu e Beer (Meatstick)

Bar do Noventa (Isca de Parmegiana)

Bar do Reinaldinho (Lanche de Cupim)

Bar Seu João (Palmito na Brasa)

Beppo Bar e Gastronomia (Paçoca de Carne Seca)

Big Clayton Lanches (Big Tudão)

Boi Que Mia Grill Bar (Palmito Gratinado)

Cervejaria Marés (Lanche de Brisket)

Cheesecake Dream (Cheesecake NY Tradicional com Calda de Frutas Vermelhas)

Dama Delivery Americana (Linguiça Caipira com Mandioca Cozida)

D´Gusto Restaurante (Galinhada Caipira)

Doce Sonho Padaria e Confeitaria (Lanche de Pernil Especial)

Doces Camzaros (Espetinho de Morango)

Fassbier Chopp (Bolinho de Costela)

Feijuca’s (Bolinho de Feijoada)

Flamma Burger (Inflammado)

Koldi Sorvetes (Koldi Sundae)

La Brasa Burger Americana (Hamburguer Artesanal Baconese)

Laggio Massas Express (O queridinho com Laggio Balls)

Le Pastéis (Pastel Colorido com Blend de Queijos)

Mercearia do Queiroz (Coxinhas de Frango com Catupiry)

Moranguinho Doçaria (Pudim de Leite Condensado)

Na Casa da Vovó (Baião de Dois com Quibebe e Vinagrete)

Padaria Dona Vitória (Lanche de Pernil)

Pastelão da Nona (Pastelão de Costela com Mandioca)

Pier 53 Bar e Gastronomia (Taco de Provolone)

Pizzana Mozzafiato (Pizza Napoletana de Fermentação Natural Margherita)

Porão Skate Park (Burrito de Frango Defumado)

Porão Snooker Bar (Shimeji Balls)

Prosa Sanduicheria (Fresh Prince of Bacon)

Seu Espetinho (Buraco Quente)

Seu Quiosque Bar (Psicodélico de Contra Filé)

Tábula Restaurante (Bolovo)

Toyo Temakeria (Sanduíche Oriental)

Trail Burger (Burguer 4×4)

A premiação do concurso do Roteiro Gastronômico, que vai eleger os três melhores pratos e o melhor atendimento, por meio de votação popular, será realizada no domingo, 27, antes do show principal.