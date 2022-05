Vereador cria projeto que institui a “Semana da Música Cristã”

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Foi aprovado na sessão desta quinta-feira(19), na Câmara Municipal de Americana, o projeto de lei do vereador Silvio Dourado(PL) que institui no âmbito do Município de Americana a “Semana da Mostra de Música Cristã” a ser comemorado, anualmente, no mês de dezembro.

Segundo o texto do PL, a semana da Mostra de Música Cristã será comemorada com a realização de evento musical e complementada com feiras, palestras, cursos, oficinas, atividades de lazer, cultura e cidadania.

Em sua justificativa, o vereador afirmou que o “projeto tem por finalidade integrar de forma ecumênica os valores musicais cristãos, intensificar o movimento musical cristão no município, incentivar a interpretação da música, valorizar os grupos musicais e difundir a música como um dos meios essenciais existentes da arte cristã”.

O projeto recebeu 18 votos favoráveis.