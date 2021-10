Vereador diz que seu pastor o orientou a votar moção contra evento LGBTQIA+

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O vereador Isac Motorista (Republicanos) disse, durante a sessão da Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste, na tarde desta terça-feira(5), que foi orientado por seu pastor para votar a favor da moção contra o evento LGBTQIA+ que ocorreu na cidade no último final de semana.

Durante a sessão, foi votada uma moção de repúdio por suposto gasto de dinheiro público no evento “Festival Music Mix” que aconteceu no sábado(2), no Teatro Municipal Manoel Lyra.

Durante seu discurso, o vereador Isac disse que foi se orientar com seu pastor para que pudesse votar o assunto na câmara. Fugindo do assunto e tentando confundir os que assistiam a sessão, o vereador citou o PT(Partido dos Trabalhadores) e o “Kit Gay”. “Se não fossem os deputados e os senadores, meu filho de 3 anos estaria aprendendo coisas erradas”, disse ele ao defender a moção e citar assuntos que não tinham relação com o texto que estava em votação.

O evento, que contou com shows das drags queen Silvetty Montilla e Sasha Zimmer e da DJ Grá Ferreira, além de sessão especial de curtas LGBTQIA+, foi financiado por meio do PROAC (Programa de Ação Cultural) e não teve investimento de verba municipal.