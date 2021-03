Vereador pede suspensão da cobrança de Área Azul enquanto comércios estiverem fechados

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O vereador Fernando da Farmácia (PTB) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana uma moção de apelo pedindo à prefeitura a suspensão da cobrança de Área Azul no município em função das medidas de controle da pandemia de Covid-19 adotadas durante a fase emergencial do Plano São Paulo.

No documento, o parlamentar lembra que, com o endurecimento das restrições para conter o avanço da pandemia no país, somente as atividades consideradas essenciais estão autorizadas a funcionar. Fernando destaca ainda que as vagas da Área Azul estão concentradas na região central da cidade, onde há maior concentração de comércios.

“Com a suspensão dessas atividades, não há motivo plausível para dar continuidade na cobrança, dado que a implementação do sistema rotativo tem como principal objetivo disciplinar o uso das vagas. Com as medidas restritivas, o fluxo de veículos nessa região diminuiu drasticamente”, defende o vereador.

Fernando cita que, apesar da interrupção do atendimento, os comerciantes precisam manter ações de limpeza e manutenção e verificarem diariamente se não houve invasão ou depredação, ficando nesses casos sujeitos à cobrança da tarifa.

“A manutenção da área azul neste momento prejudica ainda mais a situação dos nossos empresários, que já estão na ‘corda bamba’ e sofrem com a crise financeira gerada pela suspensão de suas atividades comerciais”, reforça.

A moção será discutida e votada pelos vereadores em Plenário na próxima sessão ordinária. As sessões estão temporariamente suspensas durante a fase emergencial do Plano São Paulo de combate à Covid-19.