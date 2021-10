Vereador que queria abertura no comércio no auge da pandemia, quer cancelar carnaval

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O vereador Felipe Corá (Patriota), de Santa Bárbara d’Oeste protocolou uma indicação em que sugere ao prefeito Rafael Piovezan o cancelamento da edição 2022 do Santa Bárbara Carnaval DuzEnta.

“Embora essa festa seja importante cultural e economicamente, estamos passando pela maior pandemia da história e os órgãos e autoridades de Saúde apontam que ainda estaremos no enfrentamento à Covid-19 no próximo ano, mesmo com grande parte das pessoas vacinadas”, considera o parlamentar na justificativa da propositura.

Perdido no personagem, Corá não aponta em sua indicação que no ano passado, no auge da pandemia da covid-19 e sem vacinação, ele promoveu carreatas e protestos contra o fechamento do comércio.

Em dezembro de 2020, quando o país registrava um pico de internações em decorrência da pandemia, Corá endossou a manifestação “Fora Doria” e contra o fechamento do comércio.

O vereador aconselha o prefeito a decretar a não realização do Santa Bárbara Carnaval DuzEnta em 2022, de maneira antecipada e evitando que se abra edital de credenciamento.