Vereador quer transferir hospital de campanha que nunca foi usado para o HM

O vereador Dr. Daniel (PDT) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana um requerimento em que questiona o Poder Executivo sobre a possibilidade de instalação de um hospital de campanha na ala 3 do Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi”, para auxiliar no atendimento aos casos de Covid-19.

No documento, o vereador comenta que visitou o prédio destinado pela gestão anterior para ser um hospital de campanha, localizado no Jardim São José, mas considera não possuir condições de receber pacientes em curto prazo.

“Sabendo do crescente aumento de casos de Covid em Americana, bem como da lotação máxima dos leitos de enfermaria registrada recentemente no hospital municipal, fomos buscar uma alternativa prática e de rápida adoção para tentar conter o aumento nos índices de óbitos registrados nos últimos dias”, afirma.

Dr. Daniel comenta ter visitado a Ala 3 do hospital municipal e acredita que o local poderia receber os pacientes. “A ala 3 pode melhor servir de apoio ao atendimento de casos de Covid-19. Esse ambiente já conta com boa parte da estrutura física e mobiliária necessária para servir de hospital de campanha, necessitando apenas de algumas adequações e disponibilização de profissionais de saúde e auxiliares de apoio”, concluiu o vereador.

No requerimento, o vereador questiona a prefeitura e a Fusame (´Fundação de Saúde do Município de Americana) sobre a possibilidade de adequar a ala para receber a demanda excedente em relação aos atuais leitos destinados para atendimento de pacientes com COVID-19 e qual a previsão para que esteja pronta para atendimento.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário durante a sessão ordinária que acontece nesta quinta-feira (28), às 14h.