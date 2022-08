Vereadora de Americana é assaltada no Parque da Liberdade

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A vereadora Leonora da Silva Périco (PDT), foi assaltada por dois criminosos, no Parque da Liberdade, em Americana, no início da noite desta segunda-feira (8).

De acordo com o registro da ocorrência feito na Polícia Civil da cidade, a vereadora estava saindo de sua residência quando foi abordada por dois homens, sendo que um deles estava armado.

Ao perceber a ação dos bandidos, Leonora começou a gritar por socorro e vizinhos viram a ação. Os bandidos fugiram em um Spacefox levando uma bolsa e o celular da vítima.

Com a placa do veículo anotada pelos vizinhos, agentes da Guarda Municipal de Americana seguiram até o endereço do veículo, onde o proprietário informou que teve o carro roubado por três homens na tarde de ontem.

A Polícia Civil de Americana que deve seguir com investigação do caso.