Caterpillar anuncia investimento de R$ 600 milhões na expansão fabril em Piracicaba

A Caterpillar Brasil inaugurou hoje, 08/08, a sua nova linha de montagem de motoniveladoras na unidade de Piracicaba, localizada no Km 157 da rodovia Luiz de Queiroz, no Unileste. Com 11 mil metros quadrados, a nova linha permitirá à unidade produzir as novas gerações de motoniveladoras, abastecendo o mercado brasileiro e garantindo a exportação para cerca de uma centena de países, em um ciclo de investimentos da ordem de R$ 600 milhões, que deve ser concluído até 2023.

A cerimônia de inauguração contou com a presença do presidente da Caterpillar Brasil, Odair Renosto, do vice-presidente senior, Frederic Istas, do prefeito Luciano Almeida e do secretário de Desenvolvimento Econômico Trabalho e Turismo (Semdettur), entre outras autoridades.

Luciano Almeida lembrou que a Caterpillar já faz parte da história do município, como uma grande parceira que ajuda a elevar o nome de Piracicaba, seja na geração de emprego e renda, seja na produção de tecnologia como líder mundial na fabricação de equipamentos de construção e mineração. “São notícias como essas que mostram que a nossa cidade e o nosso país estão no caminho certo rumo à recuperação econômica”, destacou o prefeito.

José Luiz Guidotti Júnior comentou que em um ano e meio, Piracicaba atingiu a incrível cifra de R$ 5 bilhões de investimentos. “Com esse aporte de R$ 600 milhões a Caterpillar consolida a sua presença no município, muito pela atratividade e desenvolvimento econômico que Piracicaba hoje tem oferecido aos seus investidores, principalmente por meio de parceria com poder publico e a iniciativa privada”, frisou.

“Estamos orgulhosos por manter os investimentos previstos na modernização da fábrica de Piracicaba, mesmo em um período tão dinâmico como vivemos”, informou Odair Renosto. Além da nova linha de montagem de motoniveladoras, haverá investimentos na aquisição de novos equipamentos de produção, como robôs de soldagem, introdução de novos processos industriais e otimização geral do layout de fábrica. Um novo prédio também está sendo construído, com 12 mil metros quadrados, para facilitar o processo de logística dentro do ambiente fabril.

NOVA LINHA – A linha de montagem de motoniveladoras da Caterpillar em Piracicaba é 50% maior que a anterior e incorpora avanços industriais que a torna mais eficiente e rápida. Ocupando uma área de 11 mil metros quadrados, a linha possui 27 novas pontes-rolantes com rádio controle, conta com sistema automático de controle das etapas de montagem, novo conceito de ‘hot-teste’ sem cabine e sistema ‘smart mover’ em vez de trilhos nas linhas. Recebeu ainda piso com gradil coletor de resíduos para a contenção de derrame acidental de óleos, entre outras tecnologias.