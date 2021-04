Vestibular de Inverno FAM começa hoje com mais de mil bolsas de estudo

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Para quem ainda busca iniciar o Ensino Superior neste ano, a Faculdade de Americana está com as inscrições abertas para o Vestibular on-line de Inverno FAM. As provas podem ser realizadas a partir de hoje, dia 22. Inscrições gratuitas através do site: vestibularfam.com.br. As aulas terão início no segundo semestre deste ano.

As provas serão realizadas de segunda a sábado de forma online, devido a pandemia da COVID-19. A prova consiste em uma redação.

Para este vestibular de inverno, a Faculdade de Americana continua com descontos nas mensalidades utilizando a nota do ENEM. Confira os descontos de acordo com a pontuação:

– até 500 pontos – 15% de desconto

– de 501 a 600 pontos – 30% de desconto

– de 601 a 700 pontos – 40% de desconto

– de 701 a 800 pontos – 50% de desconto

– acima de 800 pontos – 100% de desconto

Os benefícios serão concedidos mediante comprovação do resultado obtido pelo candidato em qualquer ENEM realizado a partir de 2011. Mais informações no site do vestibular