12 estabelecimentos são autuados pela vigilância na noite de sábado

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Guarda Municipal de Americana e a Unidade de Vigilância Sanitária – UVISA voltaram a realizar fiscalizações nos estabelecimentos comerciais para garantir o cumprimento do Plano São Paulo na noite deste sábado(26).

Nos bares, restaurantes e conveniências fiscalizados havia aglomeração de pessoas, descumprimento do horário de funcionamento e ausência de alvará. 12 estabelecimentos foram autuados e notificados com base no decreto estadual. 4 estavam sem alvará e foram interditados.

Na noite de sexta-feira e início da madrugada de sábado outros 12 estabelecimentos já tinham sido autuados

São eles:

Bar do Heltinho

Rua China, 1090 Morada do Sol

Situação: Aglomeração, sem alvará Autuado.

Taboca Espetaria

Rua China, 698 Morada do Sol

Situação: aglomeração, funcionando fora do horário Autuado

Don Pablo Lounge

Rua Itaúna, 282 Jd. Ipiranga

Situação: aglomeração, funcionando fora do horário, sem alvará, autuado e interditado

Esquinão Noturno

Rua Vital Brasil, 593 Jd. Girassol

Situação: aglomeração na frente do estabelecimento, venda fora do horário, não apresentou alvará Autuado e interditado

Mestre Cervejeiro

Rua Fortunato Faraone, 32 Jd. Girassol

Situação: aglomeração no local, mas não foi presenciado pelas equipes, orientado e notificado

JB Depósito de Bebidas

Av. Paulista, 112 Colina

Situação: venda no local após horário permitido, autuado

Kanzen Culinária Japonesa

Av. Paulista, 125 Colina

Situação: Consumo no local, autuado

Orient Express

Av. Paulista, 180 Colina

Situação: consumo no local fora horário permitido, notificado

House Hookah

Rua Major Render, 179 Vila Render

Situação: consumo no local, sem alvará, autuado e interditado

Auto Posto Avenida Brasil

Avenida Brasil, 1986 Frezzarin

Situação: consumo no local após o horário permitido, autuado

Kimba Lanches

Avenida Brasil, 1767 Jd. Paulista

Situação: consumo no local após o horário permitido Autuado.