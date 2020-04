“Tenham calma, tranquilidade, todos serão contaminados”, diz prefeito de Limeira

Para tentar tranquilizar a população sobre o coronavírus, a prefeitura de Limeira divulgou um vídeo em suas redes sociais nesta terça-feira(1). Mas o que chamou a atenção dos internautas foi um trecho da fala do prefeito da cidade Mario Botion, do PSD.

“Nós não podemos estigmatizar as pessoas que foram confirmadas com o coronavírus. Todos nós seremos contaminados. Todos. É uma questão de tempo. O esforço que nós estamos fazendo, que o governo estadual está fazendo, é o de alongar esse período de contaminação para que os casos graves possam ser atendidos de maneira adequada”, afirmou o prefeito.

“Uns apresentarão sintomas, outros terão agravamento, outros terão que ser internados em UTI e outros perderão a vida”, disse Botion.

“Então tenham calma, tranquilidade, porque todos serão contaminados. E você que está preocupado também vai ser contaminado”, disse o prefeito de Limeira tentando tranquilizar a população.

As falas do prefeito repercutiram na internet e viraram motivo de piadas. Limeira tem três casos confirmados de COVID-19. Veja os trechos do vídeo: